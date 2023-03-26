«Существенное ослабление рубля»: специалист высказал опасение относительно экономической ситуации осенью 2023 года

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press 

Управляющий директор рейтингового агентства «НКР» Александр Проклов согласен с печальынми прогнозами.

Стало известно, что осенью инфляция составит 7% вместо 4%. Такие данные представили в ПСБ. И экономисты согласны с такими заявлениями.

Специалист Александр Проклов признался, пессимистический сценарий вполне вероятен.

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«К усилению инфляции могло бы привести новое существенное ослабление рубля, например, вследствие значительного падения экспортных поступлений из-за ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры», – объяснил эксперт в беседе с iz.ru.

Напомним, пенсионеры увидят рекордную индексацию выплат.

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