«Существенное ослабление рубля»: специалист высказал опасение относительно экономической ситуации осенью 2023 года

Стало известно, что осенью инфляция составит 7% вместо 4%. Такие данные представили в ПСБ. И экономисты согласны с такими заявлениями.

Специалист Александр Проклов признался, пессимистический сценарий вполне вероятен.

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