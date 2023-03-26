Эти три цвета впустят любовь в жизнь любой женщины

Стало известно, какие цвета могут привлечь в жизнь девушки любовь и семейное счастье.

Во-первых, красный цвет. Красный скажет потенциальному ухажеру о смелости и энергичности его избранницы. Однако этот цвет может подчеркнуть высыпания на лице. Поэтому нужно быть аккуратнее с этим страстным цветом.

Во-вторых, розовый также способствует привлечению внимания среди мужского пола.

«Да и fashion-эксперты считают: розовый позволяет женщине максимально раскрыться. И все равно в какой роли выступит этот колер: будет ли аксессуар, целое платье или только брюки, жакет либо блузка. В любом случае мужчина обязательно обратит внимание. Исключение – блондинки», – отметили в gorodche.ru.

Светловолосым красавицам лучше выбирать яркие оттенки розового. На фоне бледных вариантов блондинки могут просто «потеряться».