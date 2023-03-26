Стоит только скатать это в шарик: как избавиться от жучков в муке

Нужно взять фольгу и скатать ее в шар для того, чтобы избавиться от насекомых в муке.

Некоторые считают, что жучки заводятся в открытом пакете с мукой дома. Однако часто насекомые попадают в муку на производстве.

В любом случае от вредителей поможет избавиться простая фольга. Необходимо скатать ее в шарик и положить в муку.

Подобное можно провернуть и с железной ложкой. Насекомых отпугивают металл, перец, цедра и другие пряности. Об этом рассказали в vnimanie.pro.