«Рыбацкие сапоги постепенно уходят»: стилист рассказала, какая обувь идеальна на весну

Стало известно, какие сапоги стоит приобрести всем женщинам, чтобы быть самыми модными этой весной.

К слову, сразу несколько моделей будут в тренде. Поэтому каждая девушка сможет найти что-то для себя.

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