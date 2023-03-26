«Рыбацкие сапоги постепенно уходят»: стилист рассказала, какая обувь идеальна на весну

Сапоги

Сапоги. Фото: Global Look Press 

Стилист, блогер Анастасия Михайлова поделилась важной информцией.

Стало известно, какие сапоги стоит приобрести всем женщинам, чтобы быть самыми модными этой весной.

К слову, сразу несколько моделей будут в тренде. Поэтому каждая девушка сможет найти что-то для себя.

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«Стоит обратить внимание уже на базовые модели высоких ботинок на шнуровке и лоферы на тонкой или массивной подошве. Это отличная база для любого гардероба, из трендов можно обратить внимание на модели в стиле Мери Джейн, сапоги на широком каблуке, казаки или обувь в ковбойском стиле», – отметила стилист. 

«Рыбацкие сапоги постепенно уходят, а к ним на смену приходят жокейские сапоги», – добавила эксперт в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее специалист рассказала, как сумка может испортить любой образ.

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