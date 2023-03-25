Чувства пушистика ранимы: причины, по которым кошка может обидеться на хозяина

Первое, что не стоит делать, это кричать на питомца. Из-за чувствительного слуха это будет причинять им дискомфорт. Второе – животное нельзя надолго оставлять в одиночестве. Но и повышенное внимание к себе животное не будет воспринимать с радостью.

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Также кошки очень любят обходить свои владения, поэтому лучше не закрывать двери в комнаты. Если кошка окажется запрета к комнате даже на короткий срок – это серьезно огорчит животное, пишут «Белновости». В отместку четвероногий друг может сходить в туалет не в лоток, а на ковер или даже кровать.