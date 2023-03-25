Всем придется опустошить кошелек: россиян предупредили о подорожании популярной услуги на 15%

В современном мире многие уже не представляют свою жизнь без телефона. Техника помогает упростить многие задачи. Однако услуги связи для россиян становятся все дороже.
Эксперты предупредили россиян, что в скором времени операторы связи поднимут цены тарифов на 15%. Сейчас есть контроль со стороны ФАС, но у компаний существуют лазейки.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
В пакеты услуг могут включаться сервисные сборы и дополнительные услуги, которые и далеко не всегда нужны.
По словам экспертов, минимальный рост будет соизмерим с прогнозируемой годовой инфляцией, но подорожание может ударить по карманам.
«Не только на 4%, а на все 15%. Такую наценку может обеспечить не удорожание услуг связи, а рост тарифов за интернет <…> Пока ФАС сдерживает подорожание услуг, но пример с комиссиями за пополнение счета показывает, что компании научились использовать любые лазейки в законах», — цитирует LIFE ведущего финансового эксперта компании «Аналитика онлайн» Глеба Задоя.