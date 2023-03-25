Всем придется опустошить кошелек: россиян предупредили о подорожании популярной услуги на 15%

В современном мире многие уже не представляют свою жизнь без телефона. Техника помогает упростить многие задачи. Однако услуги связи для россиян становятся все дороже.

Эксперты предупредили россиян, что в скором времени операторы связи поднимут цены тарифов на 15%. Сейчас есть контроль со стороны ФАС, но у компаний существуют лазейки.