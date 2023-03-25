Миллионы россиян станут богаче: кого коснется индексация пенсий в апреле

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Однако размер пенсии разный, так как зависит от многих нюансах. Недавно стало известно, что с 1 апреля будет проведена очередная индексация социальных пенсий на 3,3%. Но на эту прибавку могут расчитывать лишь ограниченные категории граждан.
Увеличение выплат заметят инвалиды, дети, потерявшие родителей, и те, кто не заработал страховую пенсию по старости. По словам сенатора Елены Бибиковой, размер индексации не слишком большой, так как увеличение выплат уже проводилось на 10% в прошлом году.
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Отмечается, рост пенсий увидят работающие пожилые граждане, но только с 1 августа после перерасчета.
«С 1 августа будет проведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам — тем, которые трудились в предшествующем году. Для них пенсия увеличится с учетом страховых взносов, уплаченных работодателем», — цитирует сенатора «Парламентская газета».