Миллионы россиян станут богаче: кого коснется индексация пенсий в апреле

Увеличение выплат заметят инвалиды, дети, потерявшие родителей, и те, кто не заработал страховую пенсию по старости. По словам сенатора Елены Бибиковой, размер индексации не слишком большой, так как увеличение выплат уже проводилось на 10% в прошлом году.

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Отмечается, рост пенсий увидят работающие пожилые граждане, но только с 1 августа после перерасчета.