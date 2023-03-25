Афган своим прогнозом порадовал россиян. Провидец рассказал, что враждебная геополитическая обстановка пойдет на пользу для России. Он считает, что благодаря давлению со стороны недружественных стран, власти смогут найти слабые стороны в экономике. А решив эти проблемы, Россию ждет небывалый рассвет.

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Примечательно, что Садик использует свой особый метод вычисления, который помогает ему узнать о будущем. На этот раз он увидел, что уже к 2025 году страна сможет разобраться со всеми экономическими трудностями. Это станет точкой отчета, так как Россия станет двигаться к небывалому развитию.