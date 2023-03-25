«Доплаты, безусловно, будут»: россиян обрадовали неожиданным увеличением пенсий

В России существуют выплаты для пенсионеров. Более того, пенсию индексируют каждый год. Недавно стало известно, что денежные выплаты снова вырастут.

А о том, что социальные пенсии могут тоже неожиданно увеличиться уже в ближайшее время, рассказала сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова.