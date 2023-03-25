«Доплаты, безусловно, будут»: россиян обрадовали неожиданным увеличением пенсий

В России существуют выплаты для пенсионеров. Более того, пенсию индексируют каждый год. Недавно стало известно, что денежные выплаты снова вырастут.
А о том, что социальные пенсии могут тоже неожиданно увеличиться уже в ближайшее время, рассказала сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова.
Эксперт пояснила, что это произойдет в случае «чрезмерной» индексации минимального размера оплаты труда.
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Оказалось, что доплаты точно будут, если с учетом индексации социальных пенсий сумма все равно окажется ниже, чем МРОТ.
«Если даже с учетом повышения пенсия будет меньше МРОТ, то доплаты, безусловно, будут. В каждом регионе они могут быть своими в зависимости от МРОТ. При этом, если он выше федерального значения, то социальная пенсия будет рассчитана исходя из уровня субъекта», — объяснила Волкова, пишет «А теперь внимание!».