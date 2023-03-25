Пророчество: наследница Ванги рассказала, что ждет Россию

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Она увидела битву добра и зла. Ей приснилась «битва между черным драконом и белым орлом». По словам наследницы Ванги, Россия, которую символизирует орел, испытает триумф.

Напомним, что Каеде рано начала терять зрение. Отмечается, что она может предвидеть будущее. Ей ранее удалось предсказать революционные процессы в Египте, приход к власти Дональда Трампа.