Многодетные семьи получат 105 000 рублей — достаточно одного заявления

Сумму можно будет потратить на нужды детей и родителей. Депутаты расширили список, куда можно потратить средства регионального материнского капитала. Отмечается, что средства в этом регионе теперь можно расходовать на ремонт жилья.

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«Причем можно его тратить как на услуги, так и на строительные материалы», — цитирует издание «Аргументы и факты» депутата заксобрания республики Алексея Хейфеца.

На данный момент региональный маткапитал могут получить семьи с тремя и более детьми. Сумму разрешается потратить на приобретение автомобиля и сельхозтехники, а также на оборудование для участия в программе социальной газификации. Оформить выплату можно на сайте «Госуслуг», подав заявление.