Магнитное поле Земли дало трещину - такой бури не было последние шесть лет

Ученые заявили, что на нашу планету обрушилась сильная магнитная буря мощностью в пике до 7,66 по девятибалльной шкале. По их словам, такого не было последние шесть лет. Все это дало трещину в поле.

Начался катаклизм 23 марта и продолжается до сих пор, принеся сбои в спутниковой и радиосвязи. Причиной мог стать достигший нашей планеты корональный выброс, случившийся еще 20 марта.

Врачи предупредили россиян, что надо тщательно следить за здоровьем в ближайшие дни. Может скакать давление и сильно болеть голова. Если станет совсем плохо - обращайтесь к медикам.

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