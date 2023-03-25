«Их появление – символ удачи»: Володина назвала астро-палитру недели – цвет для смелых

Василиса Володина уже давно занимается астрологией. Она прославилась благодаря шоу «Давай поженимся», где выступает экспертом. Теперь эксперт регулярно делится гороскопами. Она предупреждает о том, что может случится. А также астролог знает, как привлечь удачу. На этот раз она назвала астроло-палитру с 27 марта по 2 апреля.
Володина предложила достать из гардероба наряды неонового цвета. Она отметила, что не все готовы быть такими яркими.
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«Если не решитесь носить одежду таких пронзительно-кислотных, нахальных вариантов зеленого, то хотя бы аксессуары попробуйте. И ищите в толпе смельчаков в этих оттенках. Их появление – символ удачи», – рассказала астролог в своем Телеграм-канале.