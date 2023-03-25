«Их появление – символ удачи»: Володина назвала астро-палитру недели – цвет для смелых

Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Знаменитый астролог назвала цвет, который принесет удачу.

Василиса Володина уже давно занимается астрологией. Она прославилась благодаря шоу «Давай поженимся», где выступает экспертом. Теперь эксперт регулярно делится гороскопами. Она предупреждает о том, что может случится. А также астролог знает, как привлечь удачу. На этот раз она назвала астроло-палитру с 27 марта по 2 апреля. 

Володина предложила достать из гардероба наряды неонового цвета. Она отметила, что не все готовы быть такими яркими. 

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«Если не решитесь носить одежду таких пронзительно-кислотных, нахальных вариантов зеленого, то хотя бы аксессуары попробуйте. И ищите в толпе смельчаков в этих оттенках. Их появление – символ удачи», – рассказала астролог в своем Телеграм-канале.

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