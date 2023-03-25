Домочадцы попросят еще! Из-за этого ингредиента получаются нежнейшие сочные котлеты — пробуем обязательно

Из фарша гарантированно получатся нежнейшие сочные котлеты, если в него добавить один секретный ингредиент. Рецепт точно можно взять на вооружение, тем более что этот компонент есть в арсенале любой хозяйки.

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Готовим котлеты как обычно: 500 граммов фарша, одна крупная луковица, одно яйцо, два зубчика чеснока и полстакана молока. К этому списку добавляем всего одну позицию ради сочности: овсянку быстрого приготовления.

Для начала соединяем в миске овсянку, молоко и яйца. Тщательно их перемешиваем и оставляем на полчаса, чтобы хлопья набухли и размякли.

Далее добавляем к фаршу рубленные чеснок и лук, солим, перчим по вкусу. Смешиваем заготовки и обжариваем на растительном масле на небольшом огне.

Получается очень вкусно, нежно и сочно! Обязательно попробуйте.