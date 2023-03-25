Гениальная хитрость за 30 рублей: это копеечное средство отмоет окна и не позволит пыли снова осесть

Химия для мытья окон стоит в магазине дорого, но опытные хозяйки пользуются копеечным средством, которое решает проблему раз и навсегда. Речь идет о глицерине, который продается в любой аптеке в среднем за 31 рублей.

Возьмите стакан воды, добавьте туда 30-40 граммов глицерина и пару капель нашатырного спирта. Полученную смесь перелейте в пульверизатор и нанесите на окно.

Грязь отмоется сразу, а пыль еще долго не осядет после процедуры.

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