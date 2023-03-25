Объявлен курс доллара на 27–31 марта: котировки растут, люди кинулись в банки

На минувшей неделе курс рубля на Московской бирже укрепился, однако к пятнице стало понятно, что доллар берет верх. В итоге на понедельник, 27 марта, на утро «американец» будет стоить 77,08. Это на две копейки выше показателя прошлой пятницы.

Причина - сезонное увеличение предложения доллара со стороны экспортеров.

При этом аналитики считают, что рубль на следующей неделе укрепит свои позиции. Правда, не на долго. А все из-за налогового периода, который окажет поддержку.

По словам финансового эксперта Владимира Евстифеева, до вторника предстоит уплата основных налогов на 2,9 трлн руб. Но низкие цены на нефть все равно окажут негативное влияние.

И к 31 марта, по мнению аналитиков, доллар может стоить около 78 рублей.

Услышав такие новости, многие россияне кинулись в банки скупать валюту. Некоторые люди сейчас вкладывают честно заработанные в золото.

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