Слова «состав» быть не должно: учимся выбирать качественную молочку

Не любое покупное молоко имеет хороший состав. Казалось бы, чем можно испортить этот продукт? Однако есть недобросовестные производители, добавляющие в молочку растительные жиры; таким образом они экономят.

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Итак, эксперты советуют покупать молоко в непрозрачной упаковке, так как в ней продукт защищен от солнечных лучей. Слова «состав» на продукции быть не должно, так как это монокомпонентный товар. Мало того, качественный продукт не может быть дешевле 70 рублей за литр!

Ради любопытства можно и дома проверять качество молочки, правда, для этого понадобится лакмусовая бумажка. Если при контакте с молоком она посинела, то это значит, что в продукте есть химия, а если окрасилась в красный — товар с искусственными примесями.

Что касается выбора йогуртов, то в этом случае верным признаком, указывающим на качественный товар, будут живые бактерии в составе.

Наличие специального кода на упаковке, который дополнительно сканируют на кассе, еще один признак качества. Благодаря ему просрочку продать не выйдет.

По материалам «Вечерней Москвы»