Бегом в магазин пока не разобрали! Этот чай в пакетиках не только по доступной цене, но и отменного качества

Пакетированный чай особенно популярен среди россиян. Марок такого вида существует огромное множество, однако далеко не все из них могут похвастаться доступной ценой и при этом хорошим качеством, и вкусом.

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Эксперты проекта «Лучшая марка» облегчили нам жизнь: они проверили пакетированный чай известных производителей, и представили список лучших. В него вошли только семь позиций.

Greenfield Golden Ceylon, Hillway и Riston Ceylon Premium оказались на первых строчках рейтинга. Пакетики этого чая имеют глубокий вкус и отлично завариваются.

Первый отличает повышенное содержание кофеина и танинов, сделанный по ГОСТу Hillway, напротив, пониженное, а бодрящий эффект Riston Ceylon Premium и вовсе сопоставим с кофе.

Также в рейтинг лучшего пакетированного чая попали Ahmad Tea, Twinings, «Майский» и Tess.

Отметим, что все названные марки имеют адекватную цену.