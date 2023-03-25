Назван овощ, на который резко взлетела цена: те, кто запаслись осенью - ликуют

Народ неприятно удивили возросшие цены на один из самых ходовых продуктов, который используется для приготовления многих блюд традиционной русской кухни. Его стоимость стала просто неприличной в ряде сетевых магазинов. Многие покупатели, взвесив овощи, просто выкладывают их обратно на прилавок, подсчитав во сколько им обойдется покупка. Далеко не всех устраивает цена.

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Какой же овощ взлетел в цене - это лук. И те, кто успел запастись им осенью - ликуют. Цена доходит до 70 рублей за килограмм.

Такой рост цен, по мнению экспертов, вполне объясним. Торговый эксперт Александр Оглоблин связывает ощутимое подорожание с тем, что в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане, откуда лук везут зимой, был неурожай. Это привело к дефициту на рынке.

По материалам «А теперь внимание!»