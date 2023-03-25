Назван овощ, на который резко взлетела цена: те, кто запаслись осенью - ликуют

Назвав овощ, на который резко взлетела цена - ажиотаж на продуктовых ранках

Продукты. Фото: Global Look Press

Многие схватились за голову.

Народ неприятно удивили возросшие цены на один из самых ходовых продуктов, который используется для приготовления многих блюд традиционной русской кухни. Его стоимость стала просто неприличной в ряде сетевых магазинов. Многие покупатели, взвесив овощи, просто выкладывают их обратно на прилавок, подсчитав во сколько им обойдется покупка. Далеко не всех устраивает цена.

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Какой же овощ взлетел в цене - это лук. И те, кто успел запастись им осенью - ликуют. Цена доходит до 70 рублей за килограмм.

Такой рост цен, по мнению экспертов, вполне объясним. Торговый эксперт Александр Оглоблин связывает ощутимое подорожание с тем, что в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане, откуда лук везут зимой, был неурожай. Это привело к дефициту на рынке.

По материалам «А теперь внимание!»

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