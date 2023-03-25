Цены могут взлететь: что будет с Leroy Merlin после передачи новому владельцу

Маркетолог Алексей Матлаков рассказал, почему цены в Leroy Merlin могут сильно измениться.
Эксперт отметил, что передача Leroy Merlin новому владельцу скажется на стоимости и ассортименте продукции.
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Как и у других иностранных брендов, в Leroy Merlin могут изменить название.
«После более чем 18-летней деятельности в России передача контроля над Leroy Merlin местному руководству должна сохранить рабочие места 45 тыс. сотрудникам и гарантировать, что деятельность компании по-прежнему будет служить интересам жителей», – передали заявление корпорации ADEO news.ru.
Ребрендинг потребует дополнительных средств. И поэтому цены в сети гипермаркетов могут стать выше.
Напомним, ранее новый владелец IKEA рассказал о переменах в работе компании в России.