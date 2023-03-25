Цены могут взлететь: что будет с Leroy Merlin после передачи новому владельцу

Маркетолог Алексей Матлаков рассказал, почему цены в Leroy Merlin могут сильно измениться.

Эксперт отметил, что передача Leroy Merlin новому владельцу скажется на стоимости и ассортименте продукции.

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Как и у других иностранных брендов, в Leroy Merlin могут изменить название.