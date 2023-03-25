Возьмите кетчуп: это средство спасет эмаль в ванной от ржавчины

Стало известно, для чего нужно намазать ванну кетчупом.

Оказалось, кетчуп может помочь в борьбе с ржавчиной в ванной комнате.

Чтобы избавиться от неприятных пятен, стоит взять соус и выдавить его на ржавчину. Затем пятна важно хорошенько протереть губкой. Щавелевая и лимонная кислоты в составе кетчупа избавят вас от ржавчины на эмали.

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За считанные минуты пятна уйдут, об этом заявили в vnimanie.pro.