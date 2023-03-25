«Нужно обращаться в Социальный фонд»: пенсионеры увидят рекордную индексацию выплат

Стало известно об индексации пенсии в ближайшее время.
Рост социальных пенсий произойдет уже первого апреля.
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К слову, социальная пенсия полагается нетрудоспособным гражданам. Такая пенсия может выдаваться не только гражданам России, но и постоянно проживающим на территории страны резидентам.
«Социальную пенсию назначают как по старости, так и по инвалидности, а также по потере кормильца. Чтобы получить социальную надбавку, нужно обращаться в Социальный фонд», – объяснила Волкова в беседе с vnimanie.pro.
Консультант добавила, в 2023 году размер социальной пенсии вырастет на 3,3%. С начала года пенсии были проиндексированы на 10%. Получается, суммарное увеличение пенсии составит 13,3%.
Напомним, ранее стало известно, что Правительство продолжит борьбу с бедностью.