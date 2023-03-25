«Нужно обращаться в Социальный фонд»: пенсионеры увидят рекордную индексацию выплат

Стало известно об индексации пенсии в ближайшее время.

Рост социальных пенсий произойдет уже первого апреля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

К слову, социальная пенсия полагается нетрудоспособным гражданам. Такая пенсия может выдаваться не только гражданам России, но и постоянно проживающим на территории страны резидентам.