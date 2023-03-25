«Соразмерна вашей фигуре»: специалист рассказала, как сумка может испортить любой образ

Стало известно, как сумка может сделать образ вульгарным.
Эксперт отметила, что неправильно подобранный размер аксессуара может испортить образ. Помимо дизайна и цвета сумки, ее размер визуально влияет на фигуру своей обладательницы.
«Ваша идеальная сумка должна быть соразмерна вашей фигуре. Корпулентным девушкам сумки побольше, а миниатюрным – поменьше», – рассказала стилист в беседе с vnimanie.pro.
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«Выбирайте более минималистичные и проверенные годами модели универсальных цветов», – заключила Ефимова.
Напомним, ранее Александр Васильев рассказал, как правильно составлять базовый гардероб.