«Соразмерна вашей фигуре»: специалист рассказала, как сумка может испортить любой образ

Стало известно, как сумка может сделать образ вульгарным.

Эксперт отметила, что неправильно подобранный размер аксессуара может испортить образ. Помимо дизайна и цвета сумки, ее размер визуально влияет на фигуру своей обладательницы.

«Ваша идеальная сумка должна быть соразмерна вашей фигуре. Корпулентным девушкам сумки побольше, а миниатюрным – поменьше», – рассказала стилист в беседе с vnimanie.pro.

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