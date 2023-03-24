Урожай перцев будет богатым: нужно всего лишь подкормить рассаду этим удобрением — метод простой, как дважды два

Примерно через месяц после появления всходов перцу потребуется азот. Недостаток его будет виден по пожелтевшей листве. Вторая подкормка - это комплексное удобрение с содержанием азота.

Нельзя забывать и о важности магния. Если совмещается азотная и магниевая подкормка (сульфат магния), то используют по 5 г каждого удобрения на 10 литров воды.

Третью подкормку делают за 7-10 дней до высадки растений в открытый грунт. Идеально для этого подойдет комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием.

По материалам belnovosti.by.