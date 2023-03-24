Урожай перцев будет богатым: нужно всего лишь подкормить рассаду этим удобрением — метод простой, как дважды два

Мечты собрать большой урожай с маленькой грядки станут реальностью, если правильно подкармливать перчики еще на этапе рассады.
Всего нужно сделать три подкормки. Первый раз рассаду удобряют сразу после пикировки. Если же вы не планируете это делать, то удобрение стоит внести через 2-3 недели после появления всходов. Вносить нужно монокалий фосфат или «Пекацид» из расчета 1 г удобрения на литр воды.
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Примерно через месяц после появления всходов перцу потребуется азот. Недостаток его будет виден по пожелтевшей листве. Вторая подкормка - это комплексное удобрение с содержанием азота.
Нельзя забывать и о важности магния. Если совмещается азотная и магниевая подкормка (сульфат магния), то используют по 5 г каждого удобрения на 10 литров воды.
Третью подкормку делают за 7-10 дней до высадки растений в открытый грунт. Идеально для этого подойдет комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием.
По материалам belnovosti.by.