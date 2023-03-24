Старый пластик засияет белизной: никаких желтых пятен

Рано или поздно с этой проблемой столкнутся все, у кого в квартире установлены белые пластиковые окна — подоконник начнет желтеть. Неважно насколько дорогими были материалы: под действием ультрафиолета любой пластик утратит благородный цвет.

Вернуть первозданный вид поможет простое средство. Нужно смешать соду и перекись водорода: должна получиться пастообразная субстанция. Эту смесь нужно нанести на пострадавшие участки, подождать 15-30 минут и стереть мокрой тряпкой.

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Источник: vnimanie.pro