Готовьтесь — ценники будут другие: россиян предупредили о росте цен на продукты этой весной

Экономисты спрогнозировали рост цен на целый ряд продуктов первой необходимости в России. Подорожание ожидается в самое ближайшее время. Ценники в магазинах будут меняться.
По оценкам экспертов, рост цен может составить от одного до десяти процентов.
«Это касается большинства овощей, в том числе, тех, которые традиционно выращивают в России — картошка, лук, морковь. Но подорожание не будет значительным и резким — от одного до десяти процентов в зависимости от вида товара. Конечно, если не присоединятся панические настроения», — отметил доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова Николай Перепелкин.
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Есть вероятность того, что подорожает рис. Об этом население уже предупреждено. По мнению эксперта, запасаться впрок не стоит. Паника может только спровоцировать рост цен на этот продукт.
Не исключено, что станет дороже кофе, это мировая тенденция.
По материалам 1prime.ru.