Как приготовить полезное яйцо: варить нельзя

Куриное яйцо богато витаминами и минералами, но количество полезных веществ, которое поступит в наш организм, напрямую зависит от способа приготовления. Если яйцо долго держать в кипящей воде, то на выходе получится почти бесполезный продукт: разрушатся витамины группы В и фолиевая кислота.

Чтобы сохранить полезные свойства, важно избегать очень высоких температур. Сложите сырые яйца в кастрюлю, залейте холодной водой, накройте крышкой и поставьте на горячую плиту. Нужно дождаться, когда вода закипит и тут же убрать емкость с огня.

Дальнейшие действия зависят от того, какой результат вы желаете получить. Держите крышку закрытой 3 минуты, если нужно яйцо всмятку. Для яйца «в мешочек» потребуется 6 минут. А чтобы полакомиться яйцом вкрутую нужно подождать 14 минут.

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Источник: belnovosti.by