Теперь уже не изменится: объявлен новый курс доллара и евро – аховые цифры

Центральный банк России по итогам торгов на Московской бирже установил курс валют. Эти цифры будут действительными и не изменятся в течение двух с лишним дней — до открытия новых торгов в понедельник, 27 марта.

Доллар и евро в эту пятницу, 24 марта, вели себя по-разному по отношению к рублю. Обычно обе валюты демонстрируют либо рост, либо снижение. На этот раз все было по-другому.

Доллар по отношению к рублю подорожал, евро — подешевел.

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