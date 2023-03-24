Могут быть последствия: названы три вещи, которые ни в коем случае нельзя ставить на холодильник

У большинства людей холодильник служит не только местом хранения продуктов. На него любят водружать буквально все: от кипы бумаг и личных вещей, до телевизоров, микроволновок и даже клеток с животными! Составлен список того, что категорически нельзя ставить на холодильник.

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К примеру, СВЧ-печь. Холодильник — это далеко не лучше место для микроволновки. Чаще всего между приборами нет промежутка. Микроволновка может в любой момент сломаться, а из-за вибраций холодильника даже упасть с высоты кому-то на голову.