Могут быть последствия: названы три вещи, которые ни в коем случае нельзя ставить на холодильник

У большинства людей холодильник служит не только местом хранения продуктов. На него любят водружать буквально все: от кипы бумаг и личных вещей, до телевизоров, микроволновок и даже клеток с животными! Составлен список того, что категорически нельзя ставить на холодильник.
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К примеру, СВЧ-печь. Холодильник — это далеко не лучше место для микроволновки. Чаще всего между приборами нет промежутка. Микроволновка может в любой момент сломаться, а из-за вибраций холодильника даже упасть с высоты кому-то на голову.
Эксперты советуют не помещать на холодильник горшки с цветами. Вода попадает на прибор через отверстия на дне горшка, это может привести к замыканию, а, следовательно, к травмам и поломке бытовой техники, пишет «А теперь внимание!».
Продукты, которые находятся в холодильнике, могут быстро портиться, если наверх поставить клетку с птицей. Пока вы открываете дверцу, внутрь могут попасть перья, а также опилки или птичий корм. Продукты лучше не употреблять из-за возможных негативных последствий на здоровье человека.