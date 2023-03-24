Есть народный метод: копеечное средство вернет вашей сантехнике блеск — больше никакой ржавчины

Убрать ржавый налет с металлических приборов в ванной и на кухне бывает совсем не просто. Иногда даже самые опытные хозяйки не знают, как справиться с этой напастью. Однако эту проблему решить можно. И не только с помощью различной бытовой химии, но и благодаря народным методам.

В частности, ржавчину способен удалить обычный картофель! Клубень нужно разрезать пополам, посыпать пищевой содой и хорошо потереть загрязненные места несколько раз, пишет «А теперь внимание!».

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Эффективно справится с задачей рыбий жир. Его можно нанести на ржавчину, оставить на три часа. После этого очистить налет с помощью щетки. Далее отполировать поверхность салфеткой из микрофибры. Ваша сантехника снова засияет!