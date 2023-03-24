Сода, пару ложек масла и брусок мыла: как вернуть старым вещам достойный вид — эксперты посоветовали

Вернуть старым вещам, в частности, грязным кухонным полотенцам, достойный вид и избавиться от неприятного запаха возможно с помощью специального домашнего средства. Решить надоевшую проблему поможет раствор с растительным маслом.
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Подготовьте раствор из мыла, растительного масла и соды, когда запланируете стирку старых вещей. В восемь литров горячей воды необходимо добавить около 20 граммов соды, двух столовых ложек масла и один брусок мыла. Кстати, его предварительно стоит натереть на терке. Компоненты останется лишь тщательно перемешать и поместить в него грязное белье на 8-10 часов.
После этого вещи стоит хорошо прополоскать, отжать и затем постирать в стиральной машине с обычным порошком. После проделанной процедуры белье будет как новое, заверили эксперты.