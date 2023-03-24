Важный момент: в Социальном фонде предупредили россиян о новом нюансе по детским выплатам

В Социальном фонде России предупредили семьи о важном нюансе, который касается зачисления денег. Управляющий волгоградским отделением СФР Владимир Федоров заявил, что семьям, которые получают выплаты по старым правилам, лучше дождаться, пока истечет срок их назначения.

При этом размер действующих выплат уменьшать никто не будет, заверил он. Если семья захотела получить единое пособие и оказалось, что его размер меньше, чем совокупный размер уже получаемых выплат, то единое пособие не назначат. В этом случае придет отказ.

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