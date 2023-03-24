Водители, внимание: в Гидрометцентре озвучили сроки замены резины — пока опасно

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал российским водителям о сроках замены зимней резины на летнюю. По его словам, пока это делать рано.

«Летняя резина подходит только для температуры выше плюс 5 градусов. Если температура ниже, то теряются свойства эластичности, резина деревенеет, ухудшается сцепление с дорожным покрытием, удлиняется тормозной путь», — прокомментировал Вильфанд, пишет Lenta.ru.

Синоптик подтвердил, что сейчас в регионе дневные и ночные температуры положительные. Однако в последние дни марта ожидается резкое снижение температур.