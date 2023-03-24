Как отмыть шторку для душа: копеечное средство

Шторка в душевой входит в число самых грязных предметов в квартире. Иногда кажется, что ее проще выбросить, чем отмыть. Не все знают, но есть действенный способ избавиться от мыльного налета и плесени.

Рецепт средства очень прост: смешайте в равных частях воду и перекись водорода. Наденьте перчатки и, получившимся раствором, помойте шторку. При необходимости процедуру можно повторить.

Специалисты рекомендуют удалять загрязнения регулярно, тогда изделие прослужит вам в несколько раз дольше обычного.

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Источник: belnovosti.by