Как отмыть шторку для душа: копеечное средство

Шторка в душевой входит в число самых грязных предметов в квартире. Иногда кажется, что ее проще выбросить, чем отмыть. Не все знают, но есть действенный способ избавиться от мыльного налета и плесени.
Рецепт средства очень прост: смешайте в равных частях воду и перекись водорода. Наденьте перчатки и, получившимся раствором, помойте шторку. При необходимости процедуру можно повторить.
Специалисты рекомендуют удалять загрязнения регулярно, тогда изделие прослужит вам в несколько раз дольше обычного.
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Источник: belnovosti.by