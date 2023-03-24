Лучше выбросить, а то будет беда: три вещи в квартире, которые высасывают жизненные силы

Даже в своей любимой квартире человек может испытывать дискомфорт без видимых причин. В этом случае биоэнергетики посоветовали присмотреться к вещам, которые могут наполнять пространство. Некоторые из них могут вытягивать жизненную энергию и вызывать настоящий упадок сил. От них нужно избавляться.
Особое внимание следует уделить поломанным вещам. Оторванная ручка шкафчика, капающий кран постоянно будут вызывать раздражение и злость, наполнять дом негативной энергетикой, пишет портал «А теперь внимание!».
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Биоэнергетики не советуют хранить дома увядшие цветы, вешать на стены изображения стоячих водоемов. Картины с болотами, озерами и прудами считаются символами жизненного застоя. Их лучше заменить рисунками реки, ручья или моря.
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