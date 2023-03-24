Лучше выбросить, а то будет беда: три вещи в квартире, которые высасывают жизненные силы

Даже в своей любимой квартире человек может испытывать дискомфорт без видимых причин. В этом случае биоэнергетики посоветовали присмотреться к вещам, которые могут наполнять пространство. Некоторые из них могут вытягивать жизненную энергию и вызывать настоящий упадок сил. От них нужно избавляться.

Особое внимание следует уделить поломанным вещам. Оторванная ручка шкафчика, капающий кран постоянно будут вызывать раздражение и злость, наполнять дом негативной энергетикой, пишет портал «А теперь внимание!».