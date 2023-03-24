Заблокирует денежный поток: сделайте это со старым кошельком — важный совет от эксперта

Неправильное обращение с кошельком может заблокировать денежный поток, такое есть поверье. Эксперты рассказали, как избавиться от этой вещи, если она пришла в негодность. Делать это нужно с учетом некоторых нюансов.
Категорически нельзя выбрасывать кошелек в мусорное ведро. Его случайно может подобрать человек с плохой энергетикой, а от предыдущего владельца может отвернуться удача.
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Если в этом кошельке часто находились крупные суммы, то вещь вообще не стоит выкидывать. Изделие можно сохранить в виде талисмана. Его можно отдать детям для игр или положить в укромное место.
От кошелька, в котором чаще всего не водились деньги и который приносил негатив, лучше избавиться. Вещь можно завернуть в темную ткань и сжечь или закопать в землю.