Заблокирует денежный поток: сделайте это со старым кошельком — важный совет от эксперта

Неправильное обращение с кошельком может заблокировать денежный поток, такое есть поверье. Эксперты рассказали, как избавиться от этой вещи, если она пришла в негодность. Делать это нужно с учетом некоторых нюансов.

Категорически нельзя выбрасывать кошелек в мусорное ведро. Его случайно может подобрать человек с плохой энергетикой, а от предыдущего владельца может отвернуться удача.

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