Доллар мощно рухнул - кошмар для «американца»: сколько будет стоит валюта - новая реальность

Доллар мощно рухнул - кошмар для «американца»: сколько будет стоит валюта - новый курс

Доллар. Фото: Global Look Press

После нескольких дней прочного роста «американец» пошел ко дну...

Центральный банк России поделился обновленными данными по курсу валют на пятницу, 24 марта. Все ожидали, что «американец» снова пойдет в рост, такая тенденция прослеживалась несколько дней, однако, доллар дал маху, красиво рухнув.

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По итогам дня курс доллара упал на 64 копейки и составил 76,30 рубля. Евро, наоборот, пока держит марку - поднялся на 17 копеек и теперь стоит 83,14 рубля.

Рубль 24 марта перешел к росту благодаря коррекции цен на нефть и начавшемуся налоговому периоду. Так, российская валюта имеет потенциал к повышению до 76 рублей за доллар.

По материалам «А теперь внимание!»

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