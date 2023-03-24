Доллар мощно рухнул - кошмар для «американца»: сколько будет стоит валюта - новая реальность

Центральный банк России поделился обновленными данными по курсу валют на пятницу, 24 марта. Все ожидали, что «американец» снова пойдет в рост, такая тенденция прослеживалась несколько дней, однако, доллар дал маху, красиво рухнув.

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По итогам дня курс доллара упал на 64 копейки и составил 76,30 рубля. Евро, наоборот, пока держит марку - поднялся на 17 копеек и теперь стоит 83,14 рубля.

Рубль 24 марта перешел к росту благодаря коррекции цен на нефть и начавшемуся налоговому периоду. Так, российская валюта имеет потенциал к повышению до 76 рублей за доллар.

По материалам «А теперь внимание!»