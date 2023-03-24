Кого отпустят на пенсию раньше общего срока: мужчины — в 55 лет, а женщины — в 50

Представители Социального фонда России поделились информацией о том, какая категория граждан имеет полное право выйти на пенсию раньше положенного общего срока. Этой возможностью могут воспользоваться не только женщины, но и мужчины. Им государство будет выплачивать положенное пособие по старости: для женщин — это возраст 50 лет, а для мужчин — 55.

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Выйти на пенсию раньше могут родители и опекуны детей-инвалидов. Для данной категории есть несколько условий. Ребенку должно быть 8 лет, матери необходимо наработать страховой стаж не меньше 15 лет, отцу — 20 лет. Важен и пенсионный коэффициент, необходимо набрать минимум 30 баллов.

И еще одно важное уточнение: такая льгота предоставляется одному из родителей.

По материалам «А теперь внимание!»