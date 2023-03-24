Новое правило для всех автомобилистов: появился новый запрет на проезд

Стало известно, какое новшество в ПДД изменит жизнь российских автомобилистов.

Оказалось, теперь владельцы машин не смогут даже проезжать на так называемых направляющих островках.

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«Теперь для водителей будет запрещено определенное действие, за которое будут наказывать. Речь идет об остановке на островках безопасности, или так называемых направляющих островках. Там теперь нельзя не только парковаться или останавливаться на пару минут, но и в принципе там ездить», — объяснили в primpress.ru.