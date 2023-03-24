По всем 12 пунктам: Wildberries устранил разногласия с партнерами

Стало известно, что маркетплейс Wildberries достиг компромисса с партнерами по 12 пунктам.

Стороны согласовали новый формат работы с бракованными товарам. Был пересмотрен процесс документооборота в личном кабинете для предпринимателей, работающих с НДС. Еще партнеры решили вопрос с улучшением логистической системы.

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К слову, после забастовок на некоторых ПВЗ Wildberries упразднил больше 10 тысяч некорректных штрафов за подмену товаров. Также было принято решение обновить систему обратной связи. А 15 ранее закрытых ПВЗ возобновили работу. Об этом заявили в 1prime.ru.