Дизайн не будет прежним: новый владелец IKEA рассказал о переменах в работе компании в России

IKEA

IKEA. Фото: Global Look Press 

Напомним, лесопереработчик «Лузалес» в начале 2023 года выкупил два завода IKEA.

Стало известно, какие перемены увидят покупатели магазина IKEA.

Заводы продолжат выпускать мебель для дома и офисов. Однако дизайн их значительно изменится.

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Причиной перемен является тот факт, что права на привычный дизайн IKEA не перешли новому владельцу.

Новый владелец копании заявил, что основным каналом продажи новой мебели станут маркетплейсы. Еще в планах у «Лузалеса» запуск производства школьной и детской мебели. Об этом сообщили в rbc.ru.

Напомним, ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества, который связан с интернет-магазинами.

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