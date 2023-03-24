Дизайн не будет прежним: новый владелец IKEA рассказал о переменах в работе компании в России

Стало известно, какие перемены увидят покупатели магазина IKEA.

Заводы продолжат выпускать мебель для дома и офисов. Однако дизайн их значительно изменится.

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Причиной перемен является тот факт, что права на привычный дизайн IKEA не перешли новому владельцу.

Новый владелец копании заявил, что основным каналом продажи новой мебели станут маркетплейсы. Еще в планах у «Лузалеса» запуск производства школьной и детской мебели. Об этом сообщили в rbc.ru.