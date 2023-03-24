«Можете встретить потрясающего человека»: таролог Янко раскрыла, что ждет Дев в 2023 году

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Планеты любят Дев и заботятся о них, хотя Девы не ценят эту любовь и заботу. 2023 год для Дев будет относительно спокойным, хотя будет период, когда их потрясет.

Первая половина года будет развиваться ровно и плавно. Задуманное постепенно воплощается в жизнь, мечты сбываемая, надежды становятся осязаемыми. Особенно это касается материальных планов - вклады, инвестиции, свое дело.

Во второй половине года финансовый успех будет поставлен на паузу. Доходы смогут покрывать расходы, но надежд на накопления не возлагайте.

На место денежного потока приходит поток отношений. Это не только любовь, но и любые иные виды коммуникаций. Вы можете встретить потрясающего человека, который станет верным другом, соратником. Наладите отношения с родителями или родственниками, а может со старыми, давно потерянными друзьями», – поделилась эксперт.