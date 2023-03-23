И в пир, и в мир: три правила при выборе идеального платья на все случаи жизни

Стало известно, как выбрать платье для разных мероприятий.

Специалисты посоветовали обращать внимание на фасон изделия. Несмотря на тренды этого сезона, важно увидеть лучший вариант именно для вас. Нужно определить, какой рукав подходит: длинный, три четверти или вовсе без рукава. А еще лучше выбирать вариант без акцентных деталей. Он окажется более универсальным.

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Также стилисты посоветовали выбирать короткие платья. Так как макси-платья не подходят для зимних луков. Если только вы не предпочитаете короткие пуховики и полушубки.

Цвет платья тоже очень важен. Оттенок будущей покупки должен вписываться в ваш существующий гардероб. Об этом заявили в marieclaire.ru.