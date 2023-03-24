Удар ниже пояса: четыре самых ужасных женских поступка, которые заденут мужчину — вплоть до развода

Психологи назвали четыре самых неприятных и раздражающих женских поступка, после которых мужчина может серьезно пересмотреть свои взгляды на отношения и даже подать на развод.

Во-первых, многие женщины грешат тем, что сравнивают мужчин с другими. Это может быть коллега, друг, сосед и даже любой родственник мужского пола. Такие вещи нельзя делать даже в позитивном ключе, отметили психологи. Каждый мужчина хочет знать и понимать, что он единственный и неповторимый как минимум для своей женщины. Вечные сравнения могут глубоко ранить мужчину.

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Еще более ужасный поступок со стороны женщины — это измена. Даже если ваш брак переживет это, то будьте уверены, что мужчина не сможет полностью простить это, пишет портал WomanHit.