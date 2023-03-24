Осуществите свою мечту: как правильно обустроить гардеробную в однокомнатной квартире

Собственный гардероб в квартире — мечта многих женщин. Однако для этого нужно достаточно места, например, кладовка, а иногда даже отдельная комната. Дизайнер Юлия Тычино рассказала, что в однокомнатную квартиру все-таки не нужно пытаться впихнуть гардеробную. Вместо нее можно оборудовать другое пространство.

Альтернативным решением будет установка встроенного шкафа под потолок, глубиной около 60-80 сантиметров.

«Если есть такая возможность, отдайте под шкаф всю стену», — предложила эксперт, пишут «Белновости».

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