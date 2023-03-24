Софи Лорен обожает: рецепт блюда «Пармеджано» из баклажанов — ужин как у звезды

Баклажаны

Баклажаны. Фото: Global Look Press

Рецепт этой закуски предельно прост.

Актриса и настоящая красавица Софи Лорен в свои 88 лет выглядит прекрасно благодаря генетике и правильному подходу к питанию. У кинозвезды есть несколько любимых блюд, которые не «подарят» диве ненужные килограммы. Лорен, в частности, обожает есть на ужин закуску из баклажанов «Пармеджано». Рецепт прост.

Ингредиенты на две порции:

•    Баклажаны — 0,5 кг; 
•    Половина луковицы;
•    Протертые томаты — 350 мл;
•    Тертый пармезан — 60 г;
•    Моцарелла — 100 г;
•    Базилик;
•    Морская соль — по вкусу;
•    Оливковое масло — 100 мл;
•    Мука — 75 г.

Для начала нужно нарезать баклажаны кружочками шириной 1,5 см. Далее их нужно замочить в холодной соленой воде, чтобы они не отдавали горечью. После этого просушите овощи с помощью бумажного полотенца. Обваляйте кружки в муке с двух сторон и обжарьте на оливковом масле.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

На сковородке до золотистого цвета пожарьте лук. Далее добавьте протертые помидоры и тушите до готовности примерно 5-7 минут, пишет Marie Claire.

Противень нужно смазать томатным соусом и выложить слоями: баклажаны, томатный соус, моцарелла и пармезан. Повторите свои действия в той же последовательности четыре раза. Духовку нужно разогреть до 180 градусов. Готовится такая закуска 30 минут. Готовое блюдо можно украсить листочками свежего базилика.

Читайте также