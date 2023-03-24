Софи Лорен обожает: рецепт блюда «Пармеджано» из баклажанов — ужин как у звезды

Актриса и настоящая красавица Софи Лорен в свои 88 лет выглядит прекрасно благодаря генетике и правильному подходу к питанию. У кинозвезды есть несколько любимых блюд, которые не «подарят» диве ненужные килограммы. Лорен, в частности, обожает есть на ужин закуску из баклажанов «Пармеджано». Рецепт прост.

Ингредиенты на две порции:

• Баклажаны — 0,5 кг;

• Половина луковицы;

• Протертые томаты — 350 мл;

• Тертый пармезан — 60 г;

• Моцарелла — 100 г;

• Базилик;

• Морская соль — по вкусу;

• Оливковое масло — 100 мл;

• Мука — 75 г.

Для начала нужно нарезать баклажаны кружочками шириной 1,5 см. Далее их нужно замочить в холодной соленой воде, чтобы они не отдавали горечью. После этого просушите овощи с помощью бумажного полотенца. Обваляйте кружки в муке с двух сторон и обжарьте на оливковом масле.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».