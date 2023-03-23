Избавитесь от вони: самые действенные способы убрать неприятный запах из мусорного ведра

Зачастую мусорное ведро может обрести неприятный запах даже в том случае, если мусор выносится вовремя. Вонь способна распространиться на всю квартиру. Эксперты назвали несколько действенных способов избавиться от запаха.

Важным моментом будет сортировка отходов. Тогда выбрасывать придется только остатки еды, и это не составит большого труда.

При возникновении устойчивого запаха может помочь древесный наполнитель кошачьих лотков. Как заверяют эксперты, его достаточно засыпать в мусорное ведро. Также можно использовать газету, подстеленную в мешок.

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