Тамара Глоба сделала тревожное заявление: люди не смогут сбежать от опасности в 2023 году

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В интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец астролог призналась, что в 2023 году на планете не будет таких мест, где люди смогут чувствовать себя в безопасности. Она дала понять, что сбежать от опасности не получится.

Напомним, что многие предсказания Глобы уже осуществились. Она предвещала распад СССР, конфликт в Чеченской Республике и даже расставание своих родителей.