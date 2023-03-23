Тамара Глоба сделала тревожное заявление: люди не смогут сбежать от опасности в 2023 году

Тамара Глоба уже давно занимается астрологией. Она предсказала множество событий. Теперь эксперт регулярно рассказывает, что показали звезды. Недавно Глоба не только озвучила гороскоп для всех знаков зодиака, но и рассказала, что стоит ждать в 2023 году. Она раскрыла, где в мире в 2023 году будет наиболее безопасно.
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В интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец астролог призналась, что в 2023 году на планете не будет таких мест, где люди смогут чувствовать себя в безопасности. Она дала понять, что сбежать от опасности не получится.
Напомним, что многие предсказания Глобы уже осуществились. Она предвещала распад СССР, конфликт в Чеченской Республике и даже расставание своих родителей.