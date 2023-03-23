Деньги будут литься рекой: эти комнатные растения улучшат ваше финансовое положение

Цветоводы рассказали о домашних растениях, которые улучшат финансовое благосостояние своих хозяев.

В частности, таким цветком является алоэ. Как говорят эксперты, оно может привлекать в дом деньги и оказывать положительное влияние на ауру в квартире.

Маранта также является в этом смысле слова уникальным растением. Его цветоводы рекомендовали творческим людям. Тем, кто зарабатывает на жизнь творчеством, можно присмотреться еще и к фуксии, пишет портал «А теперь внимание!».

Положительной энергетикой обладает орхидея. Она помогает реализовывать свои планы, продвигаться по карьерной лестнице. Поставьте его рядом с рабочим местом.

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