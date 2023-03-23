Это продукт провоцирует диабет и запоры

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев утверждает, что белый рис вовсе не так полезен, как многие думают. Он вызывает скачки уровня сахара в крови, а это может привести к развитию опасной болезни.

«Если, например, у человека в возрасте уже есть инсулинорезистентность и избыточный вес, то частое употребление белого риса может привести к более быстрому развитию сахарного диабета», — говорит врач.

Тем, кто страдает запорами специалист порекомендовал обратить внимание на бурый или дикий рис: в них больше клетчатки, чем в белом.

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Источник: m24.ru, vnimanie.pro